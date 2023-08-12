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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بمطروح

استقبال طلبات التقدم
استقبال طلبات التقدم للثانوية الزراعية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن استمرار فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية (المرحلة الثانية) للتنسيق بمجموع 220 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

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وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي:
1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.
2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.
3- أن يكون الطالب حاصلا على مجموع درجات 220 درجة بالشهادة الإعدادية.
4- حضور الاختبار الإلكتروني.
5- حضور المقابلة الشخصية
6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.
وأضاف مدير تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2023 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية (أصل) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

وأوضح شحاتة أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية لمدة عشرة أيام انطلاقا من غد الأحد ١٣ أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق ٢٤ من  أغسطس.

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