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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوعايز تشارك في الزفاف الجماعي بمطروح.. اعرف الشروط

حفل الزفاف الجماعى
حفل الزفاف الجماعى بمطروح

أعلن محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أنه تمت الموافقة على استقبال طلبات الراغبين من أبناء مطروح في المشاركة في حفل الزفاف الجماعي.

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وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صدق على إقامة حفل الزفاف الجماعي لأبناء مطروح خلال شهر ديسمبر القادم مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك تيسيرا على أبناء مطروح المقبلين على الزواج مع مساهمة المحافظة في تحقيق الاستقرار الأسرى لهؤلاء الشباب المشاركين. 


وأوضح الإجراءات المطلوبة من الشباب للمشاركة في الزفاف الجماعي بأن يتم تقديم طلب باسم السكرتير العام يوضع فيه حاله المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران.


صوره من عقد الزواج مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها،  علما بأن تقديم الطلبات بالإدارة العامة للسياحة والمصايف ابتداء من يوم الأحد ۲۰۲۲/ ۸/ ۱۳ ولمده ٣٠ يوما
وأضاف مدير إدارة السياحة والمصايف أن شروط الاشتراك هي:- أن يكون الزوجان أو أحدهما من أبناء المحافظة. إن يكون الزوجان أو أحدهما من المقيمين بالمحافظة وتعطي الأولوية لأبناء المحافظة.


أن يكون عقد القران حديث ولا يكن قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.، وتعطي الأولوية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين، ولأيتم اشتراكا أكثر من حاله واحدة من كل أسره إلا في حاله عدم اكتمال العدد المقرر قبوله. 

 

وألا يكون قد سبق له الاشتراك في الأعوام السابقة في الزفاف الجماعي.
أليكون قد سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل،  مع العلم بأن المتقدم لن يتحمل أيه مصروفات أو رسوما للحفل.

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