صحة مطروح: تكثيف نشاط مقاومة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض لمكافحة انتشار الملاريا والفلاريا

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمطروح، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض الجلد العقدي الذي ينتقل للأبقار عن طريق البعوض.



يأتي هذا بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل، بالإضافة إلى أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار الأمراض المعدية.

جدير بالذكر أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة لإدارة الأمراض المتوطنة قامت اليوم، الخميس، بأعمال المكافحة بالضباب في مدينة السلوم ومنفذ السلوم البري للقضاء على البعوض البالغ وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض الجلد العقدي الذي ينتقل للأبقار عن طريق البعوض، واستهدفت أمس، الأربعاء، منطقة باب البحر التابعة لمدينة مطروح.

وأفاد "سالم" بأن إدارة إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة بصدد تكملة الخطة المبرمة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح. في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 يوم صحة”، وتزامنا مع الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الماضية، مشيدا بدورهم البارز في القضاء على الطفيليات المعوية لطلبة المدارس، ومتابعة وعلاج حالات الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، ومكافحة القواقع، وفحص وعلاج المجاري المائية المصابة، هذا بجانب دورهم في مكافحة ناقلات الأمراض، والاكتشاف والترصد الحشري، ومكافحة الحشرات والذباب والبعوض، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت المختلفة والحيوية بالمحافظة خلال الفترة السابقة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتوفيق والنجاح.

