عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: تكثيف نشاط مقاومة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض لمكافحة انتشار الملاريا والفلاريا

حملات مكافحة الحشرات
حملات مكافحة الحشرات

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمطروح، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض الجلد العقدي الذي ينتقل للأبقار عن طريق البعوض.

مطروح.. إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 684,8 مليون جنيه

149 رحلة طيران شارتر تصل مطاري مرسى مطروح والعلمين


يأتي هذا بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل، بالإضافة إلى أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار الأمراض المعدية.

جدير بالذكر أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة لإدارة الأمراض المتوطنة قامت اليوم، الخميس، بأعمال المكافحة بالضباب في مدينة السلوم ومنفذ السلوم البري للقضاء على البعوض البالغ وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض الجلد العقدي الذي ينتقل للأبقار عن طريق البعوض، واستهدفت أمس، الأربعاء، منطقة باب البحر التابعة لمدينة مطروح.

وأفاد "سالم" بأن إدارة إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة بصدد تكملة الخطة المبرمة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح. في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 يوم صحة”، وتزامنا مع الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الماضية، مشيدا بدورهم البارز في القضاء على الطفيليات المعوية لطلبة المدارس، ومتابعة وعلاج حالات الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، ومكافحة القواقع، وفحص وعلاج المجاري المائية المصابة، هذا بجانب دورهم في مكافحة ناقلات الأمراض، والاكتشاف والترصد الحشري، ومكافحة الحشرات والذباب والبعوض، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت المختلفة والحيوية بالمحافظة خلال الفترة السابقة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتوفيق والنجاح.
 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

موضوعات متعلقة

سيوة تستعد لمهرجان التمور الدولي السابع.. أكتوبر المقبل

مطروح.. إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 684,8 مليون جنيه

149 رحلة طيران شارتر تصل مطاري مرسى مطروح والعلمين

وادى الرمل بمطروح السوق الرئيسي لأفضل الأغنام بمصر

اجتماعات متواصلة لمناقشة مقترحات مشروع تطوير واحة سيوة

ضبط 19 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمطروح

أداة التقييم الذاتي ومعايير السلامة البينية دورة تدريبية لصحة مطروح

ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ