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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

149 رحلة طيران شارتر تصل مطاري مرسى مطروح والعلمين

وصول طائرات شارتر
وصول طائرات شارتر لمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على استمرار التدفق السياحي من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسي مطروح والعلمين، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا.

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وأضاف أن إجمالي عدد الرحلات الشارتر حتى الآن بلغت (149) طائرة شارتر منها (115) رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و (34) رحلة شارتر بمطار العلمين.

وأوضح أن مطاري العلمين ومرسي مطروح استقبلا 75 رحلة من دولة إيطاليا و16 رحلة من دولة سلوفاكيا و17 رحلة من دولة التشيك و7 رحلات من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح و12 رحلة شارتر من دولة كازاخستان و22 رحلة من دولة التشيك بمطار العلمين وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي.

وأضاف أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الثلاثاء (8) رحلات طيران شارتر قادمة من دولة إيطاليا.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.

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