حياة كريمة تحل أزمة نقص مياه الشرب في القرى الصحراوية بمطروح

تحظى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بأهمية كبيرة بمصر عامة ومحافظة مطروح خاصة وذلك لما تحققه المبادرة من تقديم الدعم لمواطني القرى والتجمعات الصحراوية التي تعاني من نقص الخدمات.



أكد فتحي الجمل مستشار محافظ مطروح للشئون الاجتماعية علي أهمية المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتماشيا مع خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية والرياضية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها دور كبير في دعم القرى والتجمعات الصحراوية خاصة مع طبيعتها الصحراوية التي تمثل ثمن مساحة مصر مما يصعب توصيل الخدمات بها.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، استمرار جهود الدولة في توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، خاصة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه خلال السنة الثانية من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمطروح تم تنفيذ المشروعات وفق مخطط الدولة لتطوير 6 قرى هي قرى: السلام وفوكه وحلازين ، وكشوك عميرة وشماس والمراقى في عدة قطاعات ومنها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أنه تم استكمال أعمال الصرف بأربع قرى التي بدأت المرحلة الأولى مع البدء في تركيب الوصلات المنزلية للمنازل وتحويل عدد 3 خزانات لاهوائي إلى معالجة ثنائية في عدد 3 قرى هي (سيدي شبيب- زاوية العوامة- أبو مزهود)... وقرية سيدنا هود بمركز الحمام.

وفي قطاع مياه الشرب، تم إنشاء 4 محطات تحلية جديدة قدره 100م ٣ يوم في أربع قرى، ومحطة تحلية قدره 50 م٣ بكلية الزراعة بفوكه ، كما تم مد شبكة مياه بطول 4 ك بقرية السلام بالحمام، كذلك تركيب محطة لتنقيه المياه، وأزاله الحديد بقرية المراقي وجاري تشغيل المحطة حاليا، وفي مجال الاستفادة من مياه الأمطار تم الانتهاء من إنشاء 93 بير لجمع مياه الأمطار بسعة تخزينية إجماليه 9597 م٣ وتطهير وتأهيل 34 من بئر روماني بسعة تخزينية إجماليه 17829 م٣ وكذلك تطهير وصيانة 21 بئرنشو بسعة تخزينية إجماليه 4629 م٣ وايضا إنشاء 24 خزانا دبش سعه 150 م 3 بواقع ٦ خزانات لكل قريه في. ( لحازين - وكشوك عميره - فوكه – شماس.

وأوضح المهندس حسين السنيني منسق عام مبادرةحياة كريمة بمطروح أنه في قطاع الكهرباء تم تركيب محول 100ك بمشتملاته بتجمع فرحات واعر وتركيب أعمده جهدا منخفضا بقرية فوكه وتركيب محول قدرة 100 ك مغذ محول قدرة 50 ك وأعمده بالمشتملات بقرية حلازين. وتركيب محول 100 ك لتجمع الشوارع 1 وربطه بالشوارع 2 ومحول لتجمع غانم الصريحي بقرية كشوك عميله.

وأضاف أنه في قطاع التعليم تم رفع كفاءة 3 مدارس هي ٠ مدرسه خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة لعدد 27 فصل ٠ مدارس فوكه للتعليم الأساسي زيادة الطاقة الاستيعابية بعدد 23 فصل ٠مدرسه مشنتدت للتعليم الأساسي) بقرية المراقي بسيوة تم عمل إحلال جزئي كما تم الانتهاء من تنفيذ ٠ مدارس جديدة (أولاد هيوب للتعليم الأساسي) بزاوية العوامة، ٠مدارس سيدي شبيب للتعليم الأساسي بزيادة عدد 7 فصول ٠ مدارس ( ابو عبيدة بن الجراح للتعليم الأساسي) بعدد زيادة 5. فصول ٠ في مجال مدارس التعليم المجتمعي تم رفع كفاءة 6 مدارس قطاع البنية الأساسية تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول مركز تكنولوجي بقرية زاوية العوامة لخدمة القرية وما يجاورها من قرى.

وأضاف محافظ مطروح أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من حصر ودراسة كافة احتياجات ومطالب كل قرية مع وجود لجنة من وزارة التنمية المحلية من الحوار المجتمعي مع أهالي القرى والتجمعات المستهدفة وتحديد المشروعات بالقرى التي سيتم إدراجها بمبادرة حياة كريمة مع إدراج 23 قرية جديدة بمطروح ليصبح إجمالي القرى 34 قرية من إجمالي 56 قرية، وكذلك الموافقة على إدراج 7 تجمعات وهي بمركز مرسى مطروح 5 قرى (أبو لهو الجنوبي – النصر – الزيات – القصر – أولاد مرعي).، وبمركز الضبعة 4 قرى ( الحرابى – جلالة – الجفيرة – زاوية سمالوس). وبمركز الحمام 8 قرى (الرويسات – قرية 23 – قرية 25 – الشمامة – ساحل العميد – أولاد مسعود – العميد – قرية 28).، وبمركز سيوة 2 قرية (أغورمى – الجارة "أم الصغير")، وبمركز براني 2 قرية ( أبو مرزوق – أبو سطيل ).، وبمركز السلوم 1 قرية (أبوزريبة)، وبمركزالنجيلة 1 قرية ( المثانى ).

تطوير قرى حياه كريمة

تطوير قرى حياه كريمة

تطوير قرى حياه كريمة

تطوير قرى حياه كريمة

تطوير قرى حياه كريمة

تطوير قرى حياه كريمة