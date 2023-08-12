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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفن في رمال سيوة.. أفضل علاج للروماتيزم وآلام المفاصل

الدفن برمال سيوة
الدفن برمال سيوة

مع اشتداد حرارة الصيف تتجه أنظار من يعانون من بعض الأمراض خاصة الروماتيزم وآلام المفاصل إلى واحة سيوة وذلك نظرا لما تمتع به رمال واحة سيوة من خصائص ‏بتراكيبها الكيميائي الفريد بغرض الشفاء.

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فواحة سيوه التابعة لمحافظة مطروح تعد منتجعا طبيعيا للاستشفاء لما يتميز من مناح جاف طوال العام وطبيعة رمالها الساخنة التي لها من الخواص ما يجعلها قادرة على علاج الكثير من الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري
وتستقبل واحة سيوة زوارها من الطالبين للدفن برمالها خلال شهري يونيو وأغسطس خاصة مع اشتداد الحارة التي تعد الوقت المناسب لموسم الدفن. حيث تشهد الواحة إقبالا كبيرا من زائري سيوة
ويؤكد محمد جيري من أهالي سيوة ومدير السياحة بمدينة سيوة، أن رمال سيوة لها شهرة عالمية في العلاج الطبيعي من أمراض كثيرة. لذلك تستقبل الواحة العديد من المرضى في هذا التوقيت من كل عام حيث يفد إلينا أناس من مختلف الجنسيات .
وأضاف أن هذه المهن من المهن التي تميز الواحة عن غيرها، بالعلاج بالدفن في الرمال الساخنة تحت سفح جبل الدكرور مضيفا أنه أدى ارتفاع أعداد المترددين من خارج الواحة على العلاج بالدفن في الرمال بسيوة إلى ذيوع صيتها وشهرتها، حتى أصبحت مقصدا سياحيا وعلاجيا.
ويوكدعلى بكر من أهالي سيوة أن أولى خطوات العلاج بالدفن في الرمال تبدأ بتحديد بقعة رملية نظيفة، بشرط ألا يكون قد سبق استخدامها من قبل، وأن تكون معرضة للشمس لوقت طويل حتى تكون الرمال مشبعة بالحرارة، وكذلك تكون نقية من أي بكتريا أو فطريات،، ثم نحفر حفرة ملاءمة لحجم المريض، ونلف جسمه بقماش أبيض بعدما ينزع كامل ثيابه كي يستفيد جسمه من حرارة الرمال، ثم نلف فوقه رداء خشنا يوازن بين حرارة الرمل وحرارة الجسم، وبعد أن يستلقي في الحفرة ونطمئن إلى وضعه، نغطي كامل الجسم بالرمل ما عدا الوجه، ونحرص على أن تكون كمية الرمال الموضوعة فوق الجسد متوسطة تفي بغرض العلاج، وألا تكون حمل ثقيل على قلبه وقدرته على التنفس الطبيعي، ثم نضع فوق الوجه مظلة لوقايته من الشمس».
وأشار أن برنامج العلاج لا يتوقف عند إخراج المريض من الحفرة، حيث يتم تقديم مشروبات من الأعشاب المفيدة مثل النعناع واليانسون كي تساعد الجسم على استعادة المياه التي فقدها بعدما تعرق كثيرا تحت الرمل، وبعدها يشعر المريض بتحسن تدريجي في حالته الصحية وبتكرار الدفن في الأيام التالية.

الدفن برمال سيوة 
الدفن برمال سيوة 
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