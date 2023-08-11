بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يفتتح وحدة فوكة الصحية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة وحدة فوكة الصحية بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وفوكه.



خلال تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير بالوحدة أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه تمت أعمال إحلال وتجديد على مساحة 360م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه على مساحة إجمالية 1700 م2 دعم من ديوان عام المحافظة وتنفيذ مديرية الإسكان بمطروح

وتابع محافظ مطروح أقسام الوحدة من غرفة كشف وغرفة أسنان وكشف ومعمل وصيدلية وما تقدمه الوحدة من خلال مكتب صحة لتسجيل الميلاد والوفيات، وسجل التطعيمات وكذلك التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية

كذلك الاطمئنان على السكن الإداري للأطباء والتمريض وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم بما ينعكس على استقرار وتحسن الخدمة الطبية والعلاجية، والتأكيد على تواجد التمريض خاصة الممرضات مراعاة للتقاليد، كما يوجد عدد ٢ طبب بالتبادل خلال الشهر.

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح لمديرية الصحة بتوفير وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى الضبعة المركزي وتوفير الأجهزة.