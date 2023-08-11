عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يفتتح وحدة فوكة الصحية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح وحدةفوكة الصحية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة وحدة فوكة الصحية بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وفوكه.

صحة مطروح: تكثيف نشاط مقاومة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض لمكافحة انتشار الملاريا والفلاريا


خلال تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير بالوحدة أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه تمت أعمال إحلال وتجديد على مساحة 360م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه على مساحة إجمالية 1700 م2 دعم من ديوان عام المحافظة وتنفيذ مديرية الإسكان بمطروح
وتابع محافظ مطروح أقسام الوحدة من غرفة كشف وغرفة أسنان وكشف ومعمل وصيدلية وما تقدمه الوحدة من خلال مكتب صحة لتسجيل الميلاد والوفيات، وسجل التطعيمات وكذلك التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية
كذلك الاطمئنان على السكن الإداري للأطباء والتمريض وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم بما ينعكس على استقرار وتحسن الخدمة الطبية والعلاجية، والتأكيد على تواجد التمريض خاصة الممرضات مراعاة للتقاليد، كما يوجد عدد ٢ طبب بالتبادل خلال الشهر.

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح لمديرية الصحة بتوفير وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى الضبعة المركزي وتوفير الأجهزة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

ترشيحاتنا

الكرنك والمذنبون يكشفان الستار عن صداقة قوية بين عمرو الليثي وكمال الشناوي

اتباع سياسة تخفيف الأحمال كان حتميًا.. توجه رئاسي بعدم تكرار أزمة الكهرباء

مصطفى بكري: تقرير فورين بوليسي عن مصر مليء بالادعاءات والكذب والتحوير

المحامين : فتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض

خطيب المسجد النبوي : شرف الزوجة ورفعة قدرها في طاعة شريك حياتها

1.5 مليون إصابة خلال 27 يوما.. متحور كورونا الجديد يثير قلقا عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

إطلالة جريئة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بـ جمبسوت في العلمين.. شاهد

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد

فيديو

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

اﻟﻤﺰﻳﺪ