اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية على طريق مطروح إسكندرية الساحلي

تعرضت سيارة محملة بمواد بترولية للاشتعال على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام مدينة الضبعة أثر تصادمها مع سيارة أخرى.



وحصل "صدى البلد" على فيديو يوضح اشتعال السيارة على طريق مطروح إسكندرية الساحلي



كانت غرفة عمليات طوارئ الحماية المدنية بمطروح قد بلاغ باشتعال سيارة محملة بمواد بترولية وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية.



واستقبلت مستشفى الضبعة 3 أشخاص منهم سائق الشاحنة محمد ع. ا 31 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الأيمن، كما استقبلت مستشفى الضبعة أيضا 2 من قوات الحماية المدنية يعانون اختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون وهم محمود م. ا 45 سنة ومجدي د. ح 49 سنة.