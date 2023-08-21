وكيل تعليم مطروح: تغيب طالبين فى امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مسار امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في يومها الثالث.



وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن 11 طالبا بالقسم العلمي رياضة ادوا الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط وتغيب طالبين وذلك وسط تدابير أمنية وإجراءات احترازية محكمة في أجواء تربوية هادئة.

وأشار شحاته ، إلى أن غرفة العمليات بتعليم مطروح على اتصال مستمر لحظة بلحظة مع لجنة الامتحانات بمجمع ابي بكر الصديق للاطمئنان علي توافر انضباط المنظومة الامتحانية ومن خلال التواصل مع غرفتي عمليات الوزارة والمحافظة لمواجهة أي عقبات وتجاوزها علي الفور.

وقدم شحاته الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية وتواصله المستمر للاطمئنان علي مسار امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية منذ بدايتها أول أمس السبت.