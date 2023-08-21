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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الثانوية العامة والفنية .. بشرى لطلاب الإعدادية في مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجة القبول للمرحلة الثانوية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسى٢٠٢٣/٢٠٢٤ "المرحلة الثالثة والأخيرة" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسي بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة

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القبول بالثانوي العام
وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تم النزول بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة العلمين من ١٧٥ درجة إلى ١٧٠ درجة، وسيوة من ١٩٤ درجة إلى ١٩٠ درجة، وإدارة الضبعة من ١٧٥ درجة إلى ١٧٠ درجة، والسلوم من ١٦٠ درجة إلى ١٥٧ درجة
وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلي أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.
وأضاف بالنسبة لقبول طلاب فصول الخدمات المسائية وفقا للحد الأدنى ما بين بداية التنسيق ١٩٩,٥ وحد أدنى ١٨٠ درجة بإدارة الحمام، وما بين ١٦٩,٥ و١٥٤ درجة بإدارة العلمين، وما بين ٢١٢,٥ و١٩٧ بإدارة مطروح، وما بين ١٥٦,٥و١٥٠ درجة بإدارة النجيلة.
كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).
التعليم الزراعي
جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع ٢٢٠ درجة، بعد اجتياز الاختبار الإليكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى
ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من ١٦٥ إلى ١٦٠ درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع، كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة ١٤٥ درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول ١٤٠ درجة، وبراني الزراعية من ١٧٥ إلى ١٧٠ درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا الكلى الأعلى.
التعليم الصناعي:
مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢ الحد الأدنى للقبول ٢١٠ درجة إلى ٢٠٠ لفصل البترول، ومن ١٨٠ درجة إلى ١٧٠ للبنين للحاصلين على الإعدادية من إداراتي مطروح والنجيلة و١٢٠ درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول ١٨٠ درجة إلى ١٧٠درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو (٧) من ١٦٥ إلى ١٦٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة) الحد الأدنى للقبول من ١٥٠ إلى ١٤٥ درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط. ومدرسة براني الصناعية بنين من ١٦٠ إلى ١٥٥ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية ١٤٥ درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين من ١٥٥درجة إلى ١٥٠ درجة، والضبعة الصناعية بنات ١٦٠درجة إلى ١٥٠ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيسي بمدينة العلمين ١٤٥درجة إلى ١٤٣ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين ١٧٥ درجة إلى ١٧٠ درجة، وللبنات من ١٨٠ درجة إلى ١٧٠ درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.
التعليم التجاري والفندقي:
مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى للقبول ١٧٠ درجة إلى ١٦٥ درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى ١٧٥ درجة إلى ١٧٠ درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين ١٤٥درجة إلى ١٤٣ درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات ١٤٠درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين ١٤٣ درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات ١٦٠ درجة والحمام التجارية بنين ١٤٨ درجة ومدرسة براني التجارية المشتركة ١٥٥ درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتي براني والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة ١٤٠ درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٥٥ درجة.
كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فني بترول، و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف و١٤١ درجة بقسم الإلكترونيات – حاسبات و١٤٠ درجة بقسم سيارات – نجارة أثاث و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات ١٤٠ درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و١٤٠ درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درجة الحمام التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات، و١٤٠ درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، ٠و١٤٠درجة للقبول بمدرسة تل العيسي (فصول ملحقة) لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.

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