صحة مطروح : استمرار فرش السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يجرى حاليا دعم السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي بالتجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين وأضاف أنه جار استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية في الفترة القليلة القادمة.



وأكد الدكتور مبروك سالم، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهدا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الأطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم.



وتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.