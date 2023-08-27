عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح : استمرار فرش السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي

مستشفى سيوة تستقبل
مستشفى سيوة تستقبل فرش السكن الادارى

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يجرى حاليا دعم السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي بالتجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين وأضاف أنه جار استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية في الفترة القليلة القادمة.

مصرع الأب والأم .. أسرة كاملة تتعرض لحادث على طريق مطروح

مصرع 2 وإصابة 5 في تصادم سيارة ولودر بمطروح


وأكد الدكتور مبروك سالم، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهدا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الأطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم.


وتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

ترشيحاتنا

هل ترك سجدة التلاوة عند قراءة القرآن حرام؟.. علي جمعة يجيب

سمك الماكريل.. لماذا طالب أستاذ بيئة بوقف استيراده ومنع دخوله مصر؟

توفيق السيد: وجود بيريرا الموسم القادم كارثة.. والبرتغالي ليس محاضرا في فيفا

بعد تقليصها بالطب والهندسة.. خبير يتوقع الانتهاء من الدراسة بهذه الكليات في عامين

الأردن .. توقيف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ