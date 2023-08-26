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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ولودر بمطروح

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ربع نقل بلودر بالكيلو 70 طريق مطروح إسكندرية والذي أسفر عنه مصرع 2 وإصابة 5 آخرين.

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واستقبلت مستشفى رأس الحكمة جثتين هامدتين بالإضافة إلى 5 مصابين وهم “و.م. ج، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف، ”أ.ع. ع"، 47 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “م.ع. م"، 37 سنة، مصاب بكدمة شديدة في الصدر وسحجات، ”م .م. ش" 19 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، "م. س. ك، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر في الفقرات وكدمات بالجسم.

 

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