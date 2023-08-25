وكيل صحة مطروح يتابع الخدمات المقدمة بمستشفيات العلمين ومارينا

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عدد من المستشفيات للوقوف على مدى انتظام وتواجد الاطقم الطبية وجاهزيتهم وتوافر المستلزمات والأدوية، بأقسام المستشفيات المختلفة والاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة.



وتفقد مستشفيات (العلمين النموذجى ومارينا المركزى والضبعة المركزى) حيث قام بالمرور على اقسام الطوارى والعناية.



وحرص "سالم" على سؤال المرضى وذويهم، عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتم التأكيد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات مناسبة. ومتابعة انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية.



وأضاف "سالم" أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

يات ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بمطروح. لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية ومنافذ تقديم الخدمات الصحية بمراكز ومستشفيات المحافظة والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل وكذلك استمرار تفعيل خدمة المواطنين على مدار الساعة من خلال فريق مدرب على حسن التعامل مع المرضى في مختلف الأوقات والظروف.

