البدء في إجراءات إنشاء موقف جديد للأتوبيسات والسيارات بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بالإسراع في إنهاء إجراءات وأعمال البدء في إنشاء موقف سيارات حضاري بمدينة مرسي مطروح ، يستوعب جميع سيارات الأجرة والأتوبيسات وذلك بمدخل المدينة عند الكيلو ١٠، على مساحة ١٠ أفدنة مع القابلية للزيادة حيث تم وضع التصميمات اللازمة لتنظيم الدخول والخروج وتسير حركة المرور.



ويعمل الموقف الجديد على تقليل الكثافات المرورية داخل المدينة ويفتح مزيد من خطوط السير ويوفر مزيد من فرص العمل، وأن يضم الموقف الحضاري الجديد جميع الخدمات اللازمة وبالشكل الحضاري والسياحي اللائق بالمحافظة، وفي إطار إطار جهود محافظة مطروح لتطوير عدد من المرافق لتحقيق مزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق ويواكب جهود الدولة والاهتمام بمحافظة مطروح.

وقامت اليوم الأربعاء إدارة مواقف مطروح بوضع علامات حدودية للأرض المخصصة لإقامة الموقف الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ للبدء في إنشاء السور، حيث ستتم أعمال التنفيذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه سيتم العمل على وضع التصميم الحضاري لموقف السيارات الجديد بالشكل اللائق بمحافظة مطروح ودراسة كافة الخدمات اللازمة بالموقف الجديدة لتحقيق أقصى الخدمات ويوفر الراحة للمواطنين ويمنع العشوائية

يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة المواقف وجهاز أملاك الدولة وجهاز التعمير والمرور وكافة الجهات المعنية للمعاينة الأرض المقترحة وإجراءات التخصيص ووضع التصميمات اللازمة لإنشاء الموقف الجديد.