تحصين 70 ألف رأس من أغنام البرقي فى مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت في منتصف يوليو الماضى وصلت إلى تحصين (٦٩٨٣٩اغنام) وعدد (٩٠٦ ابقار) وعدد (٤٥٠ جمال ) بإجمالي (٧١١٩٥ راس من الماشية) مع استمرار الحملة القومية.



واضاف ان الحملة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظة مطروح للحفاظ على الثروة الحيوانية مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم لمربي الثروة الحيوانية بمطروح.



أوضح الدكتور سعد فاروق جويلى مدير عام الطب البيطري بمطروح ان الحملة بدأت من ١٥ يوليو الماضى ومستمرة حتي الآن من الحمام شرقا إلى سيوة غربا. لتقديم التحصينات والادوية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بمطروح سواء بالواحدت البيطرية.



وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري ان الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غرب انطلقت اعمالها من خلال ١٦ وحدة بيطرية.



واشار انه تم توجيه المواطنين إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم، وبدأت أعمال التحصين بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين.



كما تم رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات والادارات البيطرية، ومنع الاجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.