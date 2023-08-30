إصابة 5 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

أصيب 5 أشخاص من دولة ليبيا، اليوم الأربعاء بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم وتم نقلهم لمستشفى النجيلة المركزي.



تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح اخطارا بانقلاب سيارة بالكيلو 70 طريق مطروح السلوم وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

واستقبل مستشفى النجيلة المركزي 5 مصابين جميعهم من ليبيا وهم عبدالرحيم ف. ع، 81 سنة، مصاب باشتباه ما بعد ارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، حلوة م. ع، 43 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سحر ع. ف، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، محمد ع. ف، 12 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد ج. ا 37 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.