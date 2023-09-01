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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. محافظ مطروح يزف بشرى لاهالى واحة سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  مع  الدكتور هاني عياد استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، و المهندس أسامه زعيترـــ رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وبحضور المستشار محمد صباح المستشار القانونى والاستثمارى للمحافظة ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار .

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تناول اللقاء جهود إعداد المخطط الاستراتيجي و مقترح لتوسعة الحيز العمرانى لمدينة  سيوة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في الانتهاء من إعداد المخطط وتحديثه وفقا للمتغيرات الجديدة على أرض الواقع يراعى طبيعة السكان  والاحتياجات الحالية والمستقبلية  مع الامتداد العمرانى وتغيرات المناخ ويحافظ على الطابع والطراز البيئى للواحة ، وضمان التوسع بعيدا عن العشوائية، ومراعاة ما تم من مشروعات قومية وتنموية والتوافق على الانشطة والمجالات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل أفضل  لأهالي الواحة 
وأشار اللقاء الى أن  الهدف من  وضع  رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات  والمقومات المتاحة بالواحة والاستغلال الامثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات ، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية 
ووجه  اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح الشكر لجهود هيئة التخطيط العمرانى والتنسيق المستمر من أجل الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة والتى تقوم الهيئه حاليا بإعداده بما يراعى المشروعات القومية والتنموية الجديدة ومتطلبات  واحتياجات المحافظة ،و يوفر مزيد من الخدمات ويحافظ على الموارد ويحقق التنمية المستدامة.

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