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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ارتفاع الامواج بمطروح
ارتفاع الامواج بمطروح

حذر مجلس مدينة مرسي مطروح  اليوم الاثنين أهالى وزوار مطروح من النزول و السباحة في الشواطئ المفتوحة نظرا  لحالة عدم الاستقرار في البحر.

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حيث يسود الطقس   حالة  من عدم الاستقرار في البحر   بمطروح نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب  مما يعرض حياه المصطافين  للخطر .

 وحذرت مدينة مرسي مطروح  بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب ، مشددين على  الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .
واوضحوا  ان الشواطئ التي بها ارتفاع فى الامواج مزار كليوباترا ، ومزار صخرة ليلي مراد  بالإضافة إلى الشواطئ المفتوحة خاصة  بالابيض  ومينا حشيش  وعجيبة .

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