محافظ مطروح عن مبادرة «ابدأ»: تدعم الصناعة المصرية وتوفير الوظائف وتشجيع المستثمرين

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، بحضور مديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، ومدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمطروح.

وأشاد محافظ مطروح بمسئولي المبادرة وبدورها الهام على مستوى الجمهورية، مع تقديم كافة الدعم لنجاح دورها وتحقيق أقصى استفادة لأبناء مطروح، بما تتيحه من تيسيرات وتعاون في مجال تشجيع الصناعة والاستثمار، والوقوف على مشكلات المشروعات المتعثرة كحلقة وصل بين أصحاب المشروعات المتعثرة والمساهمة في حل المشكلات بالشراكة مع الجهات المعنية.



وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء الوطن.

كما تمت الإشارة إلى مساهمة المبادرة في حل المشكلات المتعلقة بترفيق المناطق الصناعية ودعم أصحاب المشروعات لاستكمال مشروعاتهم، فضلا عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية لتهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات وخلق فرص عمل حقيقية للحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.



وأكد محافظ مطروح أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، مع العمل على أرض الواقع من خلال فريق عمل المبادرة الوطنية (ابدأ) والمحافظة لتجميع البيانات ولحل مشاكل المصنعين وأصحاب الورش، ودراسة العروض الاستثمارية من خلال قطاعي الشراكة الكبرى لتنفيذ لتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات وقطاع دعم الصناعة.