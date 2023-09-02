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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يعتمد 529 طلبا لتقنين أراضي ومباني واضعي اليد

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد طلبات التقنين

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بإجمالي ٥٢٩ طلبا لتقنين المباني لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك ومحمد الحوفي مدير الأملاك بالمحافظة.

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حيث اعتمد محافظ مطروح قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، بإجمالي ٥٢٩ طلبا لتقنين المباني والأراضي وتظلمات لجان بت سابقة، بالإضافة إلى ١٥٩ ملفا تم رفضهم لوقوعهم خارج ولاية المحافظة، وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابع لها، منها ١٣٤ مبانى و٢٥ زراعي،
حيث تم الموافقة على اعتماد عدد ٤٦٣ طلبا لتقنين المباني بمراكز الحمام وسيوة ومرسي مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبراني، وكذلك عدد ٣٣طلبا تقنين لأراضي زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسي مطروح والعلمين، بالإضافة إلى بحث عدد ٣٣ تظلما مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التي تم البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى في أعمال التقييم.
أكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.
ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.

مطروح تقنين طلبات التقنين اراضي الدولة

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