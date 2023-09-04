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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوافق على فتح باب التقدم للالتحاق بفصول خدمات التعليم الثانوي العام

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء ومدير تعليم مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح باب التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام فصول خدمات بعدد من الإدارات التعليمية بمدن المحافظة على أن يتم القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

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وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم الموافقة على فتح باب التقدم بإدارات العلمين بحد أدنى ١٥٠ درجة، ومطروح بحد أدنى ١٨٠ درجة، والنجيلة ١٥٠ درجة، والحمام ١٧٠ درجة.
 وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ۲۰۲۲ ودراسة الفراغات بمدارس الثانوي العام فصول خدمات التابعة للمديرية، وتم إعداد التنسيق بناء على أعداد المتقدمين والمجموع من ناحية والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة .

 

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