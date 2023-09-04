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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تعلن الشواطئ الآمنة للنزول لحين انتهاء الطقس السيئ وارتفاع الأمواج

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مطروح، أنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة لحين انتهاء موجة الطقس السيئ وارتفاع حركة الأمواج بالبحر.

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وأوضح أنه يمكن لأهالي مطروح وزوارها النزول بشواطئ روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا، مطروح العام والنخيل والبسنت ، والغرام.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميا والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجها التحية والتقدير لشبابنا من غطاسي الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق.
وأكد عبد المجيد بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد علي مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النواة، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.
ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
كانت مدينة مرسي مطروح قد حذرت بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب، مشددين على الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.
وأوضحوا أن الشواطئ التي بها ارتفاع في الأمواج مزار كليوباترا، ومزار صخرة ليلي مراد بالإضافة إلى الشواطئ المفتوحة خاصة بالأبيض وميناء حشيش وعجيبة.

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