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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاوقاف توزع 25 طن مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمطروح

اوقاف مطروح توزع
اوقاف مطروح توزع مواد غذائية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول هدية وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح بعدد ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية بما يعادل ٢٥ طن مواد غذائية.

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وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه تم استلام ٥ ألاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التموين، وذلك بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وممثل عن مديرية التموين بالمحافظة، مشيرا الى أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بلجنة مشتركة من الأوقاف والتضامن بمدن وقرى المحافظة على الأسر المستحقة التى تم حصرها من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تعاونها الدائم والمستمر مع المحافظة لخدمة أهالي مطروح، مؤكدا على ضرورة التنسيق للوصول المواد الغذائية الى الأسر الأكثر استحقاقا وصولا إلى أقصى التجمعات مع استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الوزارات في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي مطروح.

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