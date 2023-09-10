تعرف أكثر على مالديف مصر.. مطروح ثاني أكبر المحافظات والزيتون والتمر أشهر محاصيلها الزراعية

محافظة مطروح هي إحدى محافظات مصر الحدودية، وعاصمتها مدينة مرسى مطروح، وتقع المحافظة في أقصى الشمال الغربي ممتدة من الكيلو 61 غرب محافظة الإسكندرية حتى الحدود المصرية الليبية، بطول 450 كم على طول ساحل البحر المتوسط، وتمتد جنوبا في الصحراء بعمق 400 كم جنوب واحة سيوه.



وتعتبر محافظة مطروح ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة بعد الوادي الجديد ، حيث تبلغ مساحة مطروح 166563 ألفا كم 2 أي حوالي 16 % من مساحة مصر.

وتضم مطروح عدد 8 مراكز إدارية هي: مرسى مطروح (العاصمة)، مركز الحمام، مركز العلمين، مركز الضبعة، مركز النجيلة، مركز براني، مركز السلوم، مركز سيوة.

ويبلغ عدد سكان محافظة مطروح 530.270 طبقا للإحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (الساعة السكانية) في يوم 27 يوليو 2022.

ويتميز المناخ في محافظة مطروح، بأنه مناخ معتدل في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء، فقد تصل درجة الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 28 درجة مئوية، أما في فصل الشتاء فقد تصل إلى أقل من 13 درجة مئوية، ويعد أفضل وقت للذهاب إلى المحافظة من شهر مارس حيث شهر أكتوبر

تمتلك محافظة مطروح امتدادا شاطئيا كبيرا يصل إلى 460 كيلو على ساحل البحر المتوسط.

ويعد النشاط السياحي من أهم الأنشطة في محافظة مطروح، وتعدد مظاهر النشاط السياحي بالمحافظة

السياحة الترفيهية: وذلك من خلال الشواطئ الممتدة من الإسكندرية إلى السلوم باتجاه الغرب؛

من أهم الشواطئ بمطروح شاطئ عجيبة والغرام الأبيض وروميل وكليوباترا وباجوش، وميناء حشيش.

السياحة الأثرية: يتوفر بمطروح وسيوة عدة أماكن أثرية تميزها عن غيرها مثل معبد رمسيس الثاني، ومنطقة جبل الموتى التي يوجد فيها عدة مقابر منحوتة في الصخر، وبئر سكران تل أثري وهناك أيضا منطقة كيلوبترا التي تضم صخرة معروفة باسم صخرة كيلوبترا ، بالإضافة إلى منطقة جبل الدكرور التي يوجد فيها مقبرتان.

السياحة العلاجية: تعتبر مرسى مطروح منتجعا طبيعيا علاجيا لتميز مناخها الجاف طوال العام، وكثرة تدفق عيون الماء التي تندفع من باطن الأرض، وتشتهر برمالها الساخنة القادرة على علاج الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وتعتبر المكان الأمثل في العالم للعلاج من مجموعة من الأمراض، وخاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

لمطروح أهمية اقتصادية كبرى في المجال الزراعي حيث هناك العديد من المحاصيل مثل الزيتون والتمور في سيوة والتين والزيتون على طول الساحل الشمالي والقمح والشعير الأخضر في الحمام والضبعة وبراني ومرسى مطروح وكذلك البطيخ والعنب الصحراوي.

وتواجه الزراعة في مطروح مشكلة قلة المياه ويعتمد المزارعون في ري المزروعات على الأمطار لذلك فإن إنتاجية المحاصيل تعتمد على نسبة هطول الأمطار.

وتعد تربية الحيوانات خاصة أغنام البرقي التي تشتهر بها مطروح من أهم الأنشطة والأكثر شهرة في محافظة مطروح عند البدو قاطني المناطق الصحراوية.

الصناعة في مدينة مرسى مطروح:

اقتصر النشاط الاقتصادي في مدينة مرسى مطروح على اثنين من مصانع الجبس، وتضم مطروح الملح والحجر الجيري التي تمثل أساسا ممتازا للصناعات الإنتاجية.

وتقوم النساء بالأعمال اليدوية، وإنتاج المنتجات الزراعية التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام والمحاصيل الزراعية.

وتتمثل الصناعة في المدينة أيضا بأنشطة إنتاج السجاد، وإنتاج الصوف، والبطانيات، والخيام، وغيرها.

وتتمثل الصناعة في المدينة أيضا بقطف الزيتون، وإنتاج زيت الزيتون، وتجفيف النعناع.

مجال الثروة المعدنية والبترول: تضم مطروح العديد من الخامات مثل الحجر الجيري والطفلة والجبس والدولميت في مناطق الحمام والعلمين وغرب مرسى مطروح... وهناك أيضا خام الغاز الطبيعي بمنطقة جنوب العلمين وشرق مرسى مطروح (حقل بدر الدين)

واحة سيوة