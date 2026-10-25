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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضبط المتهمين بسرقة أموال شركة من محاسب في المقطم.. وهذه عقوبتهم بالقانون

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سرقة عدد من الأشخاص مبلغًا ماليًا من شخصين باستخدام سلاح ناري، والفرار مستقلين سيارة «ربع نقل» بمنطقة المقطم بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من محاسب وسائق بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، أفادا فيه بأنه عقب استلامهما مبلغًا ماليًا من الشركة محل عملهما لإيداعه بالبنك، فوجئا بعدد من الأشخاص يستقلون سيارة «ربع نقل» وبحوزتهم سلاح ناري، حيث استوقفوهما وتعدوا عليهما وسرقوا المبلغ المالي، ثم لاذوا بالفرار.

ضبط 9 متهمين واستعادة المبالغ المسروقة

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 9 أشخاص، 5 منهم لهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم؛ أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم سبق لهم العمل بالشركة المشار إليها، ويعلمون مواعيد خروج المبالغ المالية منها، فاتفقوا فيما بينهم على تنفيذ السرقة.

وبإرشاد المتهمين؛ تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، والسلاح الناري، والسيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وجرى التحفظ على السيارات، واتُخذت الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سلاح ناري

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