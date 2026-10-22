حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بمحاولة سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بالطريق السريع

أمرت النيابة العامة في القليوبية، بحبس عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بأحد الطرق السريعة بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص أثناء قيامه بمحاولة سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام.

على الفور، قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو وتحديد محل إقامة وضبط الظاهر فيه. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 16 من الشهر الجاري.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها.