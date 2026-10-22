محمود عصمت: الفقد الناتج عن سرقة الكهرباء أقل من 7% وتتناسب مع المعدلات العالمية

بدأت جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمناقشة مسار تطور قطاع الطاقة في مصر، وما تحقق في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والتحديات المرتبطة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وتأتي الجلسة في إطار المنتدى، الذي انطلقت فعالياته يوم 19 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بهدف فتح حوار حول ما تحقق في مختلف قطاعات الدولة، والاستماع إلى آراء المواطنين وتساؤلاتهم، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وعرضت الجلسة فيديو محاكاة يوضح أهمية الطاقة ورحلتها، بدايةً من الإنتاج وحتى النقل والتوزيع.

وقال الدكتور محمود عصمت، ردًا على سؤال بشأن الفقد في الكهرباء، إن الفقد الفني خلال عملية نقل الكهرباء وتوزيعها يبلغ 4%، موضحًا أن الفقد الفني في مرحلة التوزيع يصل إلى 10%، وهي نسبة عالمية ومقاسة.

وأضاف أن الفقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي يقل عن 7%، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة لمنع التعدي على التيار الكهربائي.

وتابع الوزير أنه يجري العمل على تحرير سوق الطاقة، باعتباره أحد أهداف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.