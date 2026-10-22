21 موتوسيكل.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في توجيه ضربة أمنية لمتهمين تخصصوا في سرقة الدراجات النارية، بعدما تم ضبط 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، والعثور على 21 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات، كشفت عن نشاط إجرامي لعدد من الأشخاص، يُشتبه في تورطهم في سرقة الدراجات النارية، لتبدأ أعمال الفحص وجمع المعلومات وصولًا إلى تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وأسفرت التحريات عن تحديد 5 متهمين، وهم «ش. م»، 24 عامًا، من مركز سوهاج، و«م. ع»، 19 عامًا، من مركز جرجا، و«أ. م»، 31 عامًا، و«أ. ع»، 35 عامًا، من جزيرة شندويل، و«ع. ع»، 26 عامًا، من مركز العسيرات.

ولم تتوقف نتائج التحريات عند ضبط المتهمين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم ثان سوهاج، في خطوة تستهدف كشف ملابسات وقائع السرقة والتحقق من صلة المضبوطات بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تكشف عنها التحريات والفحوص الأمنية.

وجاءت جهود ضبط المتهمين تحت توجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث سوهاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم، وفحص الدراجات النارية المضبوطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.