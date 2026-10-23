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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهم بسرقة 11 تابلت ولاب توب من الإدارة الصحية بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الخاصة بالشئون المالية من مقر الإدارة الصحية بحي شمال الجيزة، بدائرة قسم شرطة إمبابة، بعدما استولى على 9 أجهزة تابلت وجهازي لاب توب، إلى جانب عدد من وحدات التخزين والفلاشات.

تفاصيل ضبط المتهم بسرقة الإدارة الصحية بإمبابة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مديرة الإدارة الصحية بحي شمال الجيزة، أفادت فيه باكتشاف سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات من داخل مقر الإدارة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

وبالفحص، تبين اختفاء 9 أجهزة تابلت وجهازي لاب توب، بالإضافة إلى قرصي تخزين صلب «هارد ديسك»، وفلاشتين خاصتين بالشئون المالية، و4 فلاشات أخرى، كما كشفت المعاينة عن وجود آثار كسر بباب المخزن وغرفة المحاسبة والخزينة الموجودة بداخلها.

التحريات تكشف غموض سرقة الأجهزة الإلكترونية

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة مديرية أمن الجيزة الجيزة إمبابة

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