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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مباحث الجيزة تتحرى عن اتهام منجد بالتعدي على فتاة قاصر في بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها حول اتهام منجد بالتعدي على فتاة قاصر واستغلال حداثة سنها، في منطقة بولاق الدكرور، للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها.

بلاغ يتهم منجد بالتعدي على قاصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بشأن اتهام منجد باستغلال فتاة قاصر والتعدي عليها في نطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة لكشف حقيقة الاتهامات، والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فحص وتحري

وتواصل جهات البحث جمع المعلومات والتحريات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لعرض نتائجها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مباحث الجيزة فتاة قاصر بولاق الدكرور

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