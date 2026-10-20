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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

11 تابلت ولاب توب.. سرقة أجهزة إلكترونية من الإدارة الصحية بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة من جهودها لكشف غموض سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الخاصة بالشئون المالية من مقر الإدارة الصحية بحي شمال الجيزة، بعدما اكتشفت مديرة الإدارة اختفاء 9 أجهزة تابلت وجهازي لاب توب، إلى جانب عدد من وحدات التخزين والفلاشات، فيما كشفت المعاينة عن وجود آثار كسر بأبواب المخزن وغرفة المحاسبة والخزينة.

تفاصيل سرقة أجهزة تابلت ولاب توب من الإدارة الصحية

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة باكتشاف واقعة سرقة داخل مقر الإدارة الصحية بحي شمال، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى التقابل مع مديرة الإدارة الصحية، التي أفادت باكتشاف سرقة عدد من الأجهزة والمستلزمات من داخل مقر عملها.

معاينة تكشف كسر أبواب المخزن وغرفة المحاسبة

وبالفحص والمعاينة، تبين اختفاء 9 أجهزة تابلت وجهازي لاب توب، بالإضافة إلى قرصي تخزين صلب «هارد ديسك»، وفلاشتين خاصتين بالشئون المالية، و4 فلاشات أخرى.

وكشفت المعاينة عن عدم وجود آثار كسر بباب الإدارة الرئيسي، في حين تبين وجود آثار كسر بباب المخزن وباب غرفة المحاسبة، فضلًا عن وجود كسر بالخزينة الخاصة بالغرفة، التي تبين خلوها من أي مبالغ مالية.

ورجحت المعاينة دخول مرتكب الواقعة إلى مقر الإدارة باستخدام مفتاح مصطنع، قبل التوجه إلى المخزن وغرفة المحاسبة والاستيلاء على الأجهزة والمستلزمات المشار إليها.

وتكثف مباحث إمبابة جهودها لإجراء التحريات اللازمة، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سرقة أجهزة إلكترونية الإدارة الصحية بإمبابة إمبابة الجيزة

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