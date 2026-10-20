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وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة ، حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها، عامل الخردة البالغ من العمر 53 عامًا، بمنطقة الوراق، بعدما اتُهمت بوضع 20 قرصًا من عقار منوم داخل عصير المانجو وتقديمه له، للتخلص منه وتمكين عشيقها من مقابلتها داخل منزل الزوجية.

تشريح وأدلة جنائية

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليه لبيان السبب الدقيق للوفاة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وفحص مدى وجود آثار لمواد دوائية أو سامة بالجثمان، كما كلفت الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة ورفع الآثار البيولوجية وفحص الأدلة الموجودة بمكان الواقعة.

وطلبت النيابة ، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على الدافع وراء الجريمة وكيفية تنفيذها، كما قررت استكمال التحقيقات مع المتهمة ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات وتقارير الجهات المختصة.

منوم في عصير المانجو

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة البالغة من العمر 41 عامًا، وضعت الأقراص المنومة داخل عصير المانجو وقدمتها لزوجها، في محاولة للتخلص منه.

فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن رغبتها في مقابلة عشيقها داخل منزل الزوجية كانت وراء ارتكاب الواقعة.

وبدأت تفاصيل الجريمة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة عامل خردة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الوراق، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لفحص ملابساته، وتبين أن المتوفى يبلغ من العمر 53 عامًا، بينما تبلغ زوجته 41 عامًا.

شبهة جنائية

وبفحص الواقعة، ظهرت شبهة جنائية في الوفاة، وبدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات ومناقشة الزوجة بشأن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها.

وأفادت التحريات بأن الزوجة ادعت في البداية أن زوجها تناول قرصين من أحد المنشطات الجنسية قبل وفاته، إلا أن فحص ملابسات الواقعة ومناقشتها أسفرا عن تطورات جديدة، انتهت إلى مواجهتها بما توصلت إليه التحريات وإقرارها بارتكاب الواقعة، وفقًا للمعلومات الأولية.

وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي ونتائج معاينة الأدلة الجنائية والتحريات التكميلية، لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

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