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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

متوفى و4 مصابين.. ملابسات سقوط 5 ضحايا في تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، الذي أسفر عن مصرع سائق وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وقد صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت الاستماع إلى أقوال المصابين للوقوف على ملابسات الحادث.

كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف أسباب وقوع التصادم، فيما يجري رفع حطام السيارتين من أعلى الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بحدائق أكتوبر

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق في منطقة حدائق أكتوبر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن وفاة أحد السائقين وإصابة 4 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة.

نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل جثمان المتوفى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، قبل صدور قرار النيابة بالتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات المطلوبة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها، من خلال الاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، بالتزامن مع رفع حطام السيارتين وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

حدائق أكتوبر النيابة العامة حادث تصادم النجدة

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