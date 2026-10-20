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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تحقق مع سائق اختلق سرقة 260 ألف جنيه من عهدة شركته بحدائق أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع سائق اتهم باختلاق واقعة سرقة مبلغ 260 ألف جنيه من عهدة الشركة التي يعمل بها، بعدما استولى على الأموال لنفسه، وادعى تعرضه لسرقة المبلغ على يد 3 أشخاص مجهولين أثناء سيره بسيارة الشركة في نطاق مدينة حدائق أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بتحريز المبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم، واستدعاء الممثل القانوني للشركة لسماع أقواله وتسليمه الأموال المضبوطة بضمان.

بلاغ بسرقة 260 ألف جنيه بحدائق أكتوبر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من سائق أفاد فيه بتعرضه للسرقة أثناء قيادته سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها، موضحًا أن السيارة تعطلت في نطاق حدائق أكتوبر، وفوجئ بثلاثة أشخاص مجهولين يستولون منه على مبلغ 260 ألف جنيه، كانت بعهدته لصالح الشركة.

التحريات تكشف كذب رواية السائق

وبتكثيف التحريات وفحص ملابسات البلاغ، توصلت الأجهزة الأمنية إلى عدم صحة رواية السائق، حيث كشفت التحريات أن المتهم استولى على المبلغ المالي لنفسه، واختلق واقعة السرقة لإخفاء استيلائه على الأموال والتهرب من المساءلة أمام مسؤولي الشركة.

اعتراف المتهم باختلاق واقعة السرقة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقر باستيلائه على المبلغ المالي واختلاق سيناريو السرقة لإبعاد الشبهات عنه.

وأخطرت الجهات المختصة بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، وطلبت استكمال التحريات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة الجيزة حدائق أكتوبر

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