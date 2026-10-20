محافظ أسيوط ينعى 3 شقيقات ضحايا انهيار بمنزل بقرية الفيما

أعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة ثلاث فتيات شقيقات إثر انهيار جزئي بمنزل أسرتهن بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة لذويهن في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالدفع الفوري بفريق الإغاثة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأسرة المتضررة، وتوفير المساعدات العاجلة اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات المقررة لصرف التعويضات للمصابين والمتوفين، بما يضمن تقديم أوجه المساندة والرعاية اللازمة للأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المنزل مكون من طابقين وشهد انهيارًا جزئيًا بالدور الأول العلوي، وكان يضم أسرة مكونة من 5 أفراد، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاث فتيات شقيقات، فيما تمكن الأب والأم من الخروج عقب الانهيار، مشيرًا إلى أنه جرى استخراج جميع أفراد الأسرة من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة، للوقوف على حالتها الإنشائية ومدى تأثرها بالحادث، وإعداد تقرير تفصيلي بشأنها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء نتائج المعاينة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، مع إعطاء الأولوية لتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للأسرة المتضررة، والوقوف على احتياجاتها وتوفير أوجه المساندة اللازمة لها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة الأهالي.