اتقسم نصين.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا بطريق أسيوط الغربي

لقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون، في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل «تريلا» بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

بدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من الوفيات والمصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، ودفعت الجهات المعنية بعدد من سيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف، للتعامل مع تداعيات الحادث وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات.

نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع عند الكيلو 55 بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة، وأسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى عدد من مشارح المستشفيات المركزية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع آثار الحادث، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.