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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة 12 راكبا و 30 مصابا.. الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال مصابي حادث طريق أسيوط

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة مع سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي بالكيلو 55 اتجاه بوابة دهشور، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ28 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل 30 مصابا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت الفحص والتقييم، مضيفا أن الحادث أسفر عن وفاة 12 راكبا.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الصحة والسكان، وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتوفير كل أوجه الدعم الطبي اللازم، وتسخير الإمكانات المتاحة للتعامل مع الموقف.

‎وأكد أن هذه الأرقام مبدئية، وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية، وأن الوزارة ستعلن أي مستجدات فور توفرها، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

‎وتتقدم وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

الخدمات الإسعافية طريق أسيوط الغربي الشركات الخاصة أسيوط الغربي حادث تصادم مستشفى 6 أكتوبر

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