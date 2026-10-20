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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
عبدالصمد ماهر

قال د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن منتدى مصر 2026 يختلف عن المؤتمرات السابقة باعتباره منصة حوارية يشارك فيها المختصين في كل المجالات والمواطنين ايضا وليس المسؤولين فقط لتنتهي باتخاذ قرارات تخدم المواطن. 

وأضاف خلال جلسة صحة المواطن ضمن فعاليات منتدى مصر ٢٠٢٦  أن وضع القطاع الصحي في ٢٠١٤ كان يعاني من عبء مرضي ضخم جدا في ظل غياب بيانات الصحة مضيفا ان بعد ذلك دعمت القيادة السياسية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن في ٢٠١٤ كانت هناك امراضا مزمنة وانتشار أورام وفيروسات كبدية ووفيات في سن صغير مع عدم توافر العلاج ما تشكل أعباء اجتماعية وصحية على المجتمع ككل. 

تهالك البنية التحتية قبل سنوات كان من ضمن الأعباء

واشار إلى ان تهالك البنية التحتية قبل سنوات كان من ضمن الأعباء في ظل نقص عدد الاسرة لكن لازال هناك عدد ليس بقليل من المستشفيات لم يتم تطويرها.

وأكد ان عدالة توزيع الخدمات الصحية تتضمن ان يحصل كل مواطن على خدمته في محافظته دون الانتقال لمحافظات اخرى. 

وأوضح أن الصحة كانت تعاني من ضعف الموازنات المخصصة للقطاع منذ سنوات ولا يلبي طموح تطوير المنظومة في ظل الزيادة السكانية التي وصلت إلى ٣.٥ طفل لكل سيدة في ٢٠١٤

وقال وزير الصحة إنه تم اعتماد خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر خلال ال١٢ عام الماضية، مضيفا انه تم الوصول لنجاحات في القطاع ويحتاج المزيد.

منتدى مصر وزير الصحة وزارة الصحة الدواء البنية التحتية

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