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مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي

مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون في حادث تصادم مروع وقع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الفيوم والجيزة نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي وتوزيع الجثامين على مشارح عدد من المستشفيات المركزية.

 

بلاغ بالحادث وانتقال الشرطة والإسعاف

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود عدد من الجثث والمصابين في موقع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ كما دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات

وبالفحص تبين وقوع التصادم عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة فيما تم توزيع جثامين المتوفين على عدد من مشارح المستشفيات المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

الفيوم طريق القاهرة أسيوط الصحراوي حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل

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