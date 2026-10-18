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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقطاع المياه عن مناطق واسعة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ بمحطة العزب الجديدة

قطع المياه
قطع المياه

تسبب كسر مفاجئ بماسورة مياه داخل عنبر طلمبات المياه المرشحة بالمرحلة الثانية بمحطة مياه العزب الجديدة في محافظة الفيوم في انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق والقرى والمراكز فيما بدأت فرق الصيانة العمل على إصلاح العطل وإعادة الخدمة للمواطنين.


خريطة المناطق المتأثرة بمركز الفيوم

وشمل انقطاع المياه الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة ومنشية عبد الله والشيخ فضل وبني صالح إلى جانب مدينة الفيوم ومنطقة الصوفي بجوار بنزينة عاطف وعاصم توفيق ومدرسة الرواد.


قرى مركزي سنورس وسنهور القبلية خارج الخدمة

وامتد تأثير الكسر إلى مركز سنورس ليشمل مدينة سنورس وقرية فيديمين ومركز سنهور القبلية وقرى ترسا ونقاليفة والسعدية وأبهيت الحجر وبيهمو وسنهور البحرية وتوابعها بالإضافة إلى المنطقة السياحية وفي مركز أبشواي تأثرت مختلف أنحاء المركز بانقطاع المياه باستثناء قريتي النصارية والعجميين اللتين ستستمران في الحصول على مياه الشرب وفقا لما أعلنته الشركة.


تحركات لإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم استمرار أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بماسورة المياه داخل المحطة موضحة أنه سيتم إعادة تشغيل المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة على أن تصل الخدمة إلى المناطق المتأثرة تباعا.


سيارات مياه الشرب عبر الخط الساخن 125

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه الشرب للمناطق المتضررة طوال فترة أعمال الإصلاح لتلبية احتياجات المواطنين لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية وناشدت الشركة المواطنين المتأثرين بانقطاع المياه الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب وتحديد أماكن الاحتياج لحين الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه تدريجيا إلى جميع المناطق المتأثرة.

قطع المياه محافظة الفيوم اخبار الفيوم

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