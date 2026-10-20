مواد مخدرة وفرد روسي.. كواليس سقوط «مشرط» في قبضة مباحث طهطا

في ضربة أمنية حاسمة استهدفت تجار السموم والجرائم الجنائية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في الإيقاع بعنصر خطر بدائرة قسم شرطة طهطا، متلبسا بحيازة كميات كبيرة من مخدري «الشابو» و«الحشيش»، فضلا عن سلاح ناري وطلقات وأدوات ترويج.

تفاصيل سقوط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات أكدتها وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، تفيد بقيام المدعو إبراهيم. ح. م. ش، وشهرته «مشرط»، بالتربح غير المشروع من خلال الاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية أمنية مُحكمة ومجهزة بالكامل قادها الرائد عبد الله أبو عقيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بمعاونة النقيب هيثم عبد الحميد، رئيس تنفيذ الأحكام، وبمشاركة الضباط أحمد أبو حسوب ومحمد البلكي.

وأسفرت التحركات الميدانية عن محاصرة المتهم وضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كميات من مخدر الشابو، والحشيش، وسلاح ناري عبارة عن فرد روسي وعدد من الطلقات النارية ذات العيار، ميزان حساس يستخدم في تجزئة وتجهيز المواد المخدرة للبيع، ومبالغ مالية حصيلة الإتجار غير المشروع، وهاتفا محمول لتسهيل التواصل مع شبكة المتعاطين والعملاء.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات والملاحقة الأمنية، أقر بصحة الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بغرض الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه، والهواتف المحمولة للتواصل مع زبائنه.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة أبعاد نشاطه الإجرامي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.