قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
من الأقصر إلى أفريقيا.. «شفاء الأورمان» تستضيف 16 طبيبا من 8 دول للتدريب على جراحات الأورام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

20 قرصا منوما في عصير المانجو بسبب العشيق.. تفاصيل مثيرة في مقتل عامل خردة على يد زوجته بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل عامل خردة يبلغ من العمر 53 عامًا، على يد زوجته البالغة 41 عامًا، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بعدما وضعت له 20 قرصًا من عقار منوم داخل عصير المانجو، للتخلص منه والتمكن من لقاء عشيقها داخل منزل الزوجية، وفقًا لما كشفت عنه التحريات الأولية.

عصير المانجو كلمة السر في الجريمة

بدأت خيوط الواقعة تتكشف عقب وفاة عامل الخردة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الوراق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته.

وبالفحص الأولي، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 53 عامًا، وأن زوجته، البالغة 41 عامًا، كانت موجودة في محيط الواقعة، لتبدأ التحريات في فحص ظروف الوفاة والاستماع إلى أقوالها، وصولًا إلى حقيقة ما حدث داخل مسكن الزوجية.

ومع تكثيف التحريات ومناقشة الزوجة بشأن ملابسات وفاة زوجها، ظهرت تفاصيل جديدة في الواقعة، إذ كشفت المعلومات الأولية عن اتهامها بوضع 20 قرصًا من عقار منوم داخل عصير المانجو، ثم تقديمه لزوجها، في واقعة تحولت من وفاة داخل منزل إلى شبهة جريمة قتل.

رواية الزوجة أمام الشرطة

ووفقًا للتحريات، أبلغت الزوجة الشرطة بوفاة زوجها، مدعية أنه تناول قرصين من أحد المنشطات الجنسية قبل وفاته، وهي الرواية التي خضعت للفحص في ضوء ملابسات الواقعة والمعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية.

وبمناقشتها ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، بحسب ما ورد في المعلومات الأولية، فيما تواصل جهات التحقيق فحص جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الوفاة والدافع وراءها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات وملابسات تتعلق برغبة الزوجة في إتاحة الفرصة لعشيقها لمقابلتها داخل منزل الزوجية كانت وراء ارتكاب الواقعة، وهو ما يجري التحقق من تفاصيله في إطار التحقيقات الجارية.


وعقب اكتشاف ملابسات الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة مقتل عامل خردة الوراق الجيزة قسم شرطة الوراق عصير المانجو كلمة السر في الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

ترشيحاتنا

وائل النشار رئيس المصرية للمطارات

النشار يتابع توسعات مطار الغردقة لمواكبة نمو حركة الركاب

الرئيس السيسي

ماذا قال الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي

مصطفى رحيم: منتدى مصر خطوة نحو ترسيخ الحوار المجتمعي وبناء الوعي الرقمي

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد