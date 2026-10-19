20 قرصا منوما في عصير المانجو بسبب العشيق.. تفاصيل مثيرة في مقتل عامل خردة على يد زوجته بالوراق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل عامل خردة يبلغ من العمر 53 عامًا، على يد زوجته البالغة 41 عامًا، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بعدما وضعت له 20 قرصًا من عقار منوم داخل عصير المانجو، للتخلص منه والتمكن من لقاء عشيقها داخل منزل الزوجية، وفقًا لما كشفت عنه التحريات الأولية.

عصير المانجو كلمة السر في الجريمة

بدأت خيوط الواقعة تتكشف عقب وفاة عامل الخردة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الوراق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته.

وبالفحص الأولي، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 53 عامًا، وأن زوجته، البالغة 41 عامًا، كانت موجودة في محيط الواقعة، لتبدأ التحريات في فحص ظروف الوفاة والاستماع إلى أقوالها، وصولًا إلى حقيقة ما حدث داخل مسكن الزوجية.

ومع تكثيف التحريات ومناقشة الزوجة بشأن ملابسات وفاة زوجها، ظهرت تفاصيل جديدة في الواقعة، إذ كشفت المعلومات الأولية عن اتهامها بوضع 20 قرصًا من عقار منوم داخل عصير المانجو، ثم تقديمه لزوجها، في واقعة تحولت من وفاة داخل منزل إلى شبهة جريمة قتل.

رواية الزوجة أمام الشرطة

ووفقًا للتحريات، أبلغت الزوجة الشرطة بوفاة زوجها، مدعية أنه تناول قرصين من أحد المنشطات الجنسية قبل وفاته، وهي الرواية التي خضعت للفحص في ضوء ملابسات الواقعة والمعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية.

وبمناقشتها ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، بحسب ما ورد في المعلومات الأولية، فيما تواصل جهات التحقيق فحص جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الوفاة والدافع وراءها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات وملابسات تتعلق برغبة الزوجة في إتاحة الفرصة لعشيقها لمقابلتها داخل منزل الزوجية كانت وراء ارتكاب الواقعة، وهو ما يجري التحقق من تفاصيله في إطار التحقيقات الجارية.



وعقب اكتشاف ملابسات الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.