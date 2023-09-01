انتعاش سياحي غير مسبوق.. توافد 209 طائرات بمطروح و46 رحلة بالعلمين الجديدة

أكد محمد أنور مديرعام السياحة والمصايف في مطروح أن المحافظة تشهد هذا العام إقبالا سياحيا غير مسبوق على مستوي السياحة الداخلية والخارجية، وذلك تماشيا مع توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح وهذا ما تشهده الدولة في العديد من المشروعات التنموية والقومية على طول الساحل سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح.



وقال أنور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى إنه تم تطوير الطريق الساحلي وتطوير وتشييد مطار العلمين الدولى الجديد وغيرها من المشروعات التنموية على أرض المحافظة ككل، لافتا إلى أن التطورات التي شهدتها المحافظة انعكس على ازدهارها.



وأضاف مدير عام السياحة والمصايف بمطروح، أنه بالنسبة للسياحة الخارجية فهناك استمرار توافد الرحلات الأسبوعية والتى بلغت إلى الآن 205 طائرات شارتر منها 159 رحلة شارتر بمطار مرسي مطروح الدولى و46 رحلة شارتر بمطار العلمين الدولى.

مهرجان العلمين الجديدة هو أيقونة للسياحة

وتابع أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة هو أيقونة للسياحة وأظهرت مدينة مطروح بشكل كبير بالإضافة لعمليات الترويج السياحي من مهرجانات وحفلات وزيارات رسمية داخلية وخارجية للترويج السياحي.