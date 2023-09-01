عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتعاش سياحي غير مسبوق.. توافد 209 طائرات بمطروح و46 رحلة بالعلمين الجديدة

السياحة بمحافظة مطروح
السياحة بمحافظة مطروح

أكد محمد أنور مديرعام السياحة والمصايف في مطروح أن المحافظة تشهد هذا العام إقبالا سياحيا غير مسبوق على مستوي السياحة الداخلية والخارجية، وذلك تماشيا مع توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح وهذا ما تشهده الدولة في العديد من المشروعات التنموية والقومية على طول الساحل سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح.


وقال أنور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى إنه تم تطوير الطريق الساحلي وتطوير وتشييد مطار العلمين الدولى الجديد وغيرها من المشروعات التنموية على أرض المحافظة ككل، لافتا إلى أن التطورات التي شهدتها المحافظة انعكس على ازدهارها.


وأضاف مدير عام السياحة والمصايف بمطروح، أنه بالنسبة للسياحة الخارجية فهناك استمرار توافد الرحلات الأسبوعية والتى بلغت إلى الآن 205 طائرات شارتر منها 159 رحلة شارتر بمطار مرسي مطروح الدولى و46 رحلة شارتر بمطار العلمين الدولى.

مهرجان العلمين الجديدة هو أيقونة للسياحة

وتابع أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة هو أيقونة للسياحة وأظهرت مدينة مطروح بشكل كبير بالإضافة لعمليات الترويج السياحي من مهرجانات وحفلات  وزيارات رسمية داخلية وخارجية للترويج السياحي.

مطروح السياحة خالد شعيب محافظ مطروح العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات من هاتفك المحمول| تفاصيل

وزير التعليم العالي: بدء الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

من الجمعة إلى الجمعة.. 4 سور في القرآن تحفظ المسلم

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ما فحواها؟

إسرائيل: اتفاق بين المالية ومنظمة المعلمين يلغي الإضراب

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ