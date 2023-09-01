خبير: ترميم وصيانة المواقع الأثرية يساهم في زيادة حركة السياحة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، تشهد طفرة في ترميم وصيانة المواقع الأثرية بمختلف مناطق القاهرة .

وأشار عامر، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن حركة الصيانة والتجديدات تساهم في زيادة زيارة السياح لها، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء تفقد مؤخرا أعمال الترميم بالكنيسة المعلقة، وأعمال تطوير سور مجرى العيون .

وأردف عامر، أن رئيس مجلس الوزراء وجه التحية للمرممين العاملين على مشروعات التطوير، الذي ساهم في إظهار جمال حصن بابليون، والعمل على اتاحة الكثير من الخدمات للزائرين.