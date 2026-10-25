مصر تناقش أولويات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات المياه

افتُتحت بالقاهرة، يوم السبت الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦، أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، في إطار التحضير للدورة السابعة عشرة للمجلس، وبالتزامن مع استضافة مصر لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يُعقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وترأس الاجتماع الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، ممثلًا عن وزارة الموارد المائية والري، بمشاركة الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، وممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية الداعمة للمجلس فنيًا، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومراجعة مشروعات القرارات والتوصيات تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري.

وتتناول المناقشات أولويات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المائية، وفي مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية، وسبل رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب دعم التكامل بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

كما تبحث اللجنة تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وتطوير الدبلوماسية المائية، وتنسيق المشاركات العربية في المحافل الدولية، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه لعام ٢٠٢٧، بما يدعم توحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الأولوية وتعزيز المصالح المائية العربية المشتركة.

وتستمر أعمال اللجنة يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ لاستكمال المناقشات وإعداد التوصيات اللازمة للدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه. وتأتي استضافة هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على دعم التعاون العربي في مجال المياه، والاستفادة من أسبوع القاهرة للمياه بوصفه منصة للحوار وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.