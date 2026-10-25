باستثمارات مستهدفة 15 مليار دولار.. محافظ جنوب سيناء يتابع استكمال دراسات مشروع الهيدروجين الأخضر

التقى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وفد مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروع، وبحث الموقف التنفيذي للدراسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مراحله المقبلة.

حضر اللقاء اللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس مصطفى عبده، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

واستعرض اللقاء الموقف الحالي للمشروع، وما أُنجز من الدراسات البيئية والاجتماعية التي قُدِّمت إلى الجهات المختصة، إلى جانب بحث الخطوات والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الدراسات وأعمال التطوير، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التنفيذ وتوفير التمويل اللازم.

ويُعد المشروع من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة النظيفة، إذ تبلغ استثماراته المستهدفة نحو 15 مليار دولار، ويستهدف إنتاج الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم إقامة جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية وفريق العمل القائم على المشروع، وسرعة استكمال الدراسات والإجراءات المطلوبة، بما يسهم في دفع معدلات التقدم بالمشروع، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المحافظة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على متابعة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه استكمال الدراسات والإجراءات الخاصة بها، بما يعزز فرص الاستثمار، ويدعم التنمية الاقتصادية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.