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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى جولة مفاجئة.. وكيل وزارة الصحة يحيل متغيبين بمستشفى مطروح العام للتحقيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى مطروح العام

 

 

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور مفاجئ مستشفى مطروح العام وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

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حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وأقسام العناية المركزة متابعا تواجد الفريق الطبى بأعداد مناسبة وفق جداول التشغيل وكذلك متابعة الإجراءات الطبية والتمريضية أثناء تقديم الخدمات للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ .

أثناء المرور تلاحظ قصور فى الاداء من الفريق الطبى بالمستشفى وتم إحالة المقصرين للتحقيق بالإدارة القانونية بديوان المديرية .

وأكد "سالم" أنه لن ولم يتهاون مع اى تقصير فى تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين .

ووجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى بضرورة المتابعة والتواجد الملموس والفعال على رأس العمل بالمستشفي والتفاعل مع المواطنين وتذليل اى عقبات لهم وخاصة فى الفترات المسائية •

وكذلك وجه سيادته لمديرى الإدارات الفنية المعنية بالمديرية بالمرور اليومى الصباحي والمسائى والتواجد وسط المرضى ودراسة وحل مشاكلهم على أرض الواقع .

كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم مشددا على الطاقم الطبى والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والدعم النفسي للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة أفضل لمواطنى وزائرى مطروح .

رافق وكيل وزارة الصحة بمطروح أثناء المرور الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي والدكتور محمد على مدير إدارة الطوارئ والدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام والدكتور اسلام عوف نائب مدير المستشفي والأستاذ عاصم النحاس المسئول الاعلامى للمديرية .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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