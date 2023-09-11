أمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تضرب مطروح وسط ترقب من المواطنين | شاهد

تشهد مدينة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، سقوط أمطار غزيرة وسط حالة من الترقب والحذر من المواطنين .

وشهدت مدن مطروح والسلوم والنجيلة وبرانى أمطارا غزيرة، كما شهدت بعض المدن الأخرى أمطارا متوسطة وهى العلمين والضبعة والحمام.

وتسود حالة من الترقب الشديد من أهالي مطروح وزوارها وجميع الأجهزة التنفيذية تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الإثنين إلى مطروح قادمة من ليبيا.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولي الساحلي، واتخاذ الإجراءات العاجلة.

يأتي ذلك تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الإثنين إلى إلى مطروح قادمة من ليبيا.



امطار مطروح