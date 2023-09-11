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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تضرب مطروح وسط ترقب من المواطنين | شاهد

امطار مطروح
امطار مطروح

تشهد مدينة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، سقوط أمطار غزيرة  وسط حالة من الترقب والحذر من المواطنين .

مطروح تستعد للعاصفة دانيال.. تجهيز المعدات والأجهزة ومراجعة مخرات السيول وأرقام الاستغاثات

بعد الدمار والسيول بليبيا... ترقب وقلق بمطروح ومنطقة الساحل الشمالى من العاصفة دانيال لوصولها اليوم

وشهدت مدن مطروح والسلوم والنجيلة وبرانى أمطارا غزيرة، كما شهدت بعض المدن الأخرى أمطارا متوسطة وهى العلمين والضبعة والحمام.

وتسود حالة من الترقب الشديد من أهالي مطروح وزوارها وجميع الأجهزة التنفيذية تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الإثنين إلى مطروح قادمة من ليبيا.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولي الساحلي، واتخاذ الإجراءات العاجلة.
يأتي ذلك تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الإثنين إلى إلى مطروح قادمة من ليبيا.
 

امطار مطروح
امطار مطروح
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