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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صحة مطروح: تقديم الإسعافات الطبية للأشقاء الليبين بحادث تصادم أتوبيس سياحي بنقل

حادث بمطروح
حادث بمطروح

اكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح  أنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم اتوبيس سياحى كان يقل مواطنينين ليبيين بسيارة  نقل  محملة بالاسمنت   .

محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات فى حادث تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل

إسعاف مطروح : 11 سيارة لنقل ضحايا حادث الأتوبيس السياحي


وأضاف أنه يتابع تقديم كافة الاسعافات للمصابين مع رفع درجة الاستعداد  المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزى خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل.
كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح  قد تلقت اخطارا بتصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالاسمنت  بالكيلو 58 طريق مطروح اسكندرية  الساحلى  وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث .
واستقبلت مستشفى راس الحكمة  2  جثة هامدة بالاضافة الى 42 مصاب من الحادث جميعهم ليبيين وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة .

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