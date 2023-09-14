صحة مطروح: تقديم الإسعافات الطبية للأشقاء الليبين بحادث تصادم أتوبيس سياحي بنقل

اكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم اتوبيس سياحى كان يقل مواطنينين ليبيين بسيارة نقل محملة بالاسمنت .



وأضاف أنه يتابع تقديم كافة الاسعافات للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزى خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت اخطارا بتصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالاسمنت بالكيلو 58 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى راس الحكمة 2 جثة هامدة بالاضافة الى 42 مصاب من الحادث جميعهم ليبيين وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة .