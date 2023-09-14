إسعاف مطروح : 11 سيارة لنقل ضحايا حادث الأتوبيس السياحي

أوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح انه فور تلقي البلاغ بتصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل اليوم الخميس تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم لمستشفى راس الحكمة .



واضاف انه تم الدفع ب١١ سيارة اسعاف وتم نقل جميع المصابين بعدد ٤٤ مصابا إلى مستشفي رأس الحكمة المركزى وتوفي حالتين منهم.



كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت اخطارا بتصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالاسمنت بالكيلو 58 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى راس الحكمة و 2 جثة هامدة بالاضافة الى 42 مصابا وتم تقدم الإسعافات الأولية لهم .